Зеленский анонсировал "трансформацию исполнительной власти"

На Украине в ближайшие дни произойдет "трансформация исполнительной власти".

Как сообщил президент Владимир Зеленский, изменения будут "в частности, в сфере обороны, во всех проектах ради нашей устойчивости – государства и общества", сообщает издание "Страна".

Также глава государства заявил, что обсудил этот вопрос с главой правительства Денисом Шмыгалем.

До этого Зеленский сказал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров является одним из кандидатов на должность посла в США.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский представляет собой новый тип политика - это клоун, играющий роль президента.