Названо количество отравившихся в екатеринбургском термальном комплексе

В Екатеринбурге 31 человек отравился хлором в термальном комплексе "Баден-Баден".

Об этом сообщает региональный Минздрав. У 13 пострадавших лёгкое состояние, один в состоянии средней тяжести.

Ещё 12 человек отправили на амбулаторное лечение.

Прокуратура начала проверку, будет оценено соблюдение законодательства об охране здоровья граждан и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет запрошена информация о состоянии здоровья обратившихся за медицинской помощью сотрудников.