Рухнувший в Вологодской области мост соберут заново на следующей неделе

Рухнувший во время крестного хода пешеходный мост между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе будет восстановлен уже на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, передает корреспондент Накануне.RU.

Упавшую конструкцию ремонтировать не будут. Вместо этого мост будет собран заново на существующих опорах. Предварительно их укрепят. Работы должны завершить до 17 июля.

Также главе округа Дмитрию Мишеневу было поручено организовать выплаты пострадавшим. При тяжком вреде здоровью выплаты составят 50 тыс. руб., среднем - 30 тыс. руб., 15 тыс. руб - при легком вреде здоровью.

Напомним, травмы получили 12 человек, два пациента в районной больнице с ушибами, одна - в областном травмоцентре в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, девять пациентов получили помощь амбулаторно и уже вернулись домой.