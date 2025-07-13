В Новгородской области без света после грозы остаются более 6,5 тысяч жителей

В Новгородской области без света после грозы остаются более 6,5 тысяч жителей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и ТЭК региона.

Ранее в регионе была гроза и сильный ветер. Без электричества остались 24 тыс. жителей в 18 муниципалитетах.

По данным компании "Россети Северо-Запад", над устранением аварии работают 72 бригады. В регионе действует режим повышенной готовности. Ситуацию с отключением энергии контролирует прокуратура.