В Соликамске начнет работу модульный причал

В Соликамске начнет работу модульный причал. О проведении тестового испытания модульного причала сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Основная цель швартовных испытаний — проверка качества, надежности и безопасности построенного причала. Испытания прошли успешно, конструкция полностью готова к работе. Первых пассажиров в рабочем режиме причал примет уже этой осенью.

Это уже пятый такой причал в Прикамье. Ранее установили модульные конструкции на Перми-1, в Закамске, "Хохловке" и Краснокамске. В следующем году новые модульные причалы установят также в Добрянке, Ильинском и Осе.