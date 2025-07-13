Путин заявил о наплевательском отношении Запада к интересам России

После распада СССР Запад продолжал наплевательски относиться к государственным стратегическим интересам РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Путин отметил, что ранее между Западом и СССР были идеологические противоречия - демократический мир во главе с США и коммунистический режим, который многие считали тиранией.

"Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", - сказал Путин, добавив, что после того как СССР себя ликвидировал, не разговаривал на этот счет с предшественниками, предполагая, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира.

"Нет, на Западе решили: ну Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз; ну сейчас мы будем для себя что-то выкраивать так, как нам хочется, и будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы", - заявил президент. Он добавил, что стало ясно, что пока Россия не заявит себя как "самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее - с нами считаться не будут".

Напомним, премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Сегодня Зарубин опубликовал новые кадры интервью.