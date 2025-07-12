ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Суперкубок России

В субботу в Казани был сыгран матч за Суперкубок России по футболу-2025. В нем встречались действующий чемпион страны "Краснодар" и обладатель национального Кубка московский ЦСКА.

Встреча проходила на стадионе "Ак Барс Арена". На 48-й минуте игры защитник ЦСКА Игорь Дивеев открыл счет после подачи углового. Этот гол оказался единственным в матче. Стоит также отметить, что в самом конце прямую красную карточку получил игрок краснодарцев Мозес Кобнан.

"Армейцы" завоевали Суперкубок в восьмой раз в своей истории.

Напомним, что уже на следующей неделе стартует новый сезон в Российской Премьер-лиге. В первом туре чемпионата "Краснодар" проведет матч в Нижнем Новгороде против местной команды. ЦСКА также в гостях сыграет с "Оренбургом", который на этой неделе вернули в состав участников РПЛ после исключения московского "Торпедо".