Главе СКР доложат о расследовании нападения на медсестру в Петербурге

Глава Следственного комитета России поручил доложить о расследовании дела о нападении на медсестру в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что мужчина избил медсестру в одной из больниц города. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней тяжести. По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Также на этой неделе глава СКР затребовал доклад по делу о преследовании девушек в Екатеринбурге.