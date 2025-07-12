Георгий Филимонов держит на личном контроле ситуацию с обрушением подвесного пешеходного моста в Никольском округе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов прокомментировал происшествие, которое случилось сегодня в муниципалитете.

«Ситуация в Никольском муниципальном округе, связанная с обрушением пешеходного моста, у меня на контроле. Сейчас в учреждениях здравоохранения проводятся обследования тех, кто получил травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются, разбираемся, дам обратную связь. Дай Бог здоровья. Работаем», – сказал Георгий Филимонов.

Во время Крестного хода в Никольском округе произошло обрушение подвесного пешеходного моста через реку Юг между двумя населенными пунктами – поселком Дуниловским и деревней Дунилово.

К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии.