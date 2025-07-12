Болельщики "Урала" вышли на крупнейший футбольный фестиваль Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоялся фестиваль футбольного клуба "Урал", собравший порядка 30 тыс. гостей. Совсем новое для уральской столицы мероприятие проходит только третий год, но уже успело набрать популярность среди любителей спорта и болельщиков оранжево-черной команды. В этот раз организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: от мастер-классов и футбольного фристайла до автограф-сессии с российским полузащитником и одним из лучших футболистов в истории сборной России Александром Мостовым.

Фестиваль горожанам дарит попечительский совет клуба. Председатель попечительского совета Константин Погребинский и глава совета директоров Дмитрий Пумпянский отметили отличную работу организаторов.

Проводится фестиваль в ЦПКиО им. Маяковского. Еще за час до начала автограф-сессии с игроками ФК "Урал" к стенду выстроилась многометровая очередь, из-за чего локацию пришлось открыть раньше. Участники команды расписывались на флаерах, фото и даже флагах, которые болельщики приносили из дома.

Для тех же, у кого все ещё нет вещей, связанных с любимой командой, рядом поставили палатку, где продавали мерч на любой вкус.

"У меня трое детей: сыновья 11 и 8 лет и дочь 5-ти. Я начал знакомить их с футболом, но приобщились к нему они сами. Пока не занимаемся, только смотрим. На фестивале всё очень нравится, насыщенная программа", - поделился гость фестивали и отец семейства Дмитрий.

Пока все ждали официального открытия фестиваля, гостей развлекали футбольным фристайлом от шоу-команды Flowball и мастер-классом по панне с медиафутбрлистом Эльханом Салаховым.

Помимо этого, гостям фестиваля предлагали сделать тематический грим, заплести волосы, нанести тату, смастерить собственный мерч и даже посмотреть мультфильм про ожившую кикер-команду.

Те же, кто предпочитает активный отдых, играли в "Точный гол", кикер, квадрат или соревновались в зоне открытого футбола.

Подготовили организаторы и зону для киберфутбола, фото-зону ФК "Урал" и открытую студию "Авторадио", где каждый мог почувствовать себя комментатором.

"Год назад мы выбирали город для переезда и для нас было очень важно, чтобы там была сильная футбольная команда, потому что дети очень любят футбол. Поэтому мы и выбрали Урал, - рассказала мама трехлетнего Дениса и второклассника Максима Наталья Зайцева. - Мы ходим на футбол в "Юность". А на игры "Урала" мы настолько часто ходим, что и мёрзнем на стадионе, и жаримся на нем. И сын с отцом ходили на экскурсию на стадион и сидели на том месте, где сидел Месси. Дети в восторге. Мы здесь с самого начала, уже сделали тату, все в браслетах и брелоках, скоро пойдем на автограф к Мостовому", - рассказала мама юных спортсменов.

В 13.45 стартовало шествие футбольных фанатов ФК "Урал", в котором приняло участие более 600 человек.

"Мы являемся истинными болельщиками футбольного клуба "Урал". Я постоянно езжу на выездные матчи, был в Грозном, потому что мне нравится команда "Урал". Я сам с Донецка, и у нас была команда с такими же цветами клуба. И когда в 2015 году я сюда приехал и увидел цвета "Урала", понял - ну это судьба. Я надеюсь, этот сезон мы откатаем нормально, выйдем в РПЛ и дальше будем посещать интересные красивые матчи", - рассказал заядлый болельщик Сергей Садовников.

Колонна прошла через весь парк до самой сцены, где уже в 14.00 состоялась официальное открытие, на котором выступил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он подписал футбольный мяч, который будет храниться в ФК "Урал".

"Безусловно, футбол и футбольный клуб "Урал" - это визитная карточка Свердловской области. Это один из самых массовых видов спорта - 86 тыс. человек занимается футболом в нашем регионе. Но вместе с тем, мы действительно ждём победы нашего клуба "Урал". Прошедший год показал нам все прелести и невзгоды, которые могут существовать на футбольном горизонте. Но тем не менее, мы становимся сильнее. Футбольный клуб готов к сезону, более того, он готов побеждать с первого матча, но для этого нужна ваша помощь и ваша поддержка. Помните, что от нас с вами зависит игра любого матча ФК "Урал". Я предполагаю, что профессионалы, тонко разбирающиеся в футболе, находятся не на футбольном поле, а на трибунах. Удачи нам!" - сказал Рапопорт.

Затем сцену зажгла кавер-группа "Нелегалы", исполнившая всеми любимые хиты.

В 15.00 на сцену вышел долгожданный гость - футболист Александр Мостовой, который почти час делился своим профессиональным мнением о современном футболе, перспективах его развития и отвечал на вопросы, которые болельщики задали под мостом в Telegrame с анонсом мероприятия.

"В Екатеринбурге чувствуется футбольная атмосфера: и сегодня, и вчера, когда приехал, ко мне подходили, я давал автографы. Я ещё не был здесь на стадионе, не видел, какой он, но то, что мне говорят и показывали - он шикарный. Поэтому хотелось бы ещё увидеть стадион, и тогда я действительно смогу поставить точку или восклицательный знак и заявить: здесь - в Екатерине, футбол - это спорт номер один!" - сказал футболист.

После этого Мостовой раздавал автографы и общался с самыми преданными болельщиками, которые ещё за два часа выстроились к нему в очередь.

На этом программа не закончилась. В 18.00 состоялось награждение лучших игроков турниров, которые проходили на территории ЦПКиО весь день.

Ярким заключением стало выступление хедлайнеров фестиваля - группы "Блестящие".