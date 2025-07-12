Болельщики "Урала" вышли на крупнейший футбольный фестиваль Екатеринбурга 

13 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азербайджанский прецедент

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Болельщики "Урала" вышли на крупнейший футбольный фестиваль Екатеринбурга 

В Екатеринбурге состоялся фестиваль футбольного клуба "Урал", собравший порядка 30 тыс. гостей. Совсем новое для уральской столицы мероприятие проходит только третий год, но уже успело набрать популярность среди любителей спорта и болельщиков оранжево-черной команды. В этот раз организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: от мастер-классов и футбольного фристайла до автограф-сессии с российским полузащитником и одним из лучших футболистов в истории сборной России Александром Мостовым.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль горожанам дарит попечительский совет клуба. Председатель попечительского совета Константин Погребинский и глава совета директоров Дмитрий Пумпянский отметили отличную работу организаторов.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Проводится фестиваль в ЦПКиО им. Маяковского. Еще за час до начала автограф-сессии с игроками ФК "Урал" к стенду выстроилась многометровая очередь, из-за чего локацию пришлось открыть раньше. Участники команды расписывались на флаерах, фото и даже флагах, которые болельщики приносили из дома.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Для тех же, у кого все ещё нет вещей, связанных с любимой командой, рядом поставили палатку, где продавали мерч на любой вкус.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

"У меня трое детей: сыновья 11 и 8 лет и дочь 5-ти. Я начал знакомить их с футболом, но приобщились к нему они сами. Пока не занимаемся, только смотрим. На фестивале всё очень нравится, насыщенная программа", - поделился гость фестивали и отец семейства Дмитрий.

Пока все ждали официального открытия фестиваля, гостей развлекали футбольным фристайлом от шоу-команды Flowball и мастер-классом по панне с медиафутбрлистом Эльханом Салаховым.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Помимо этого, гостям фестиваля предлагали сделать тематический грим, заплести волосы, нанести тату, смастерить собственный мерч и даже посмотреть мультфильм про ожившую кикер-команду.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Те же, кто предпочитает активный отдых, играли в "Точный гол", кикер, квадрат или соревновались в зоне открытого футбола.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Подготовили организаторы и зону для киберфутбола, фото-зону ФК "Урал" и открытую студию "Авторадио", где каждый мог почувствовать себя комментатором.

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

"Год назад мы выбирали город для переезда и для нас было очень важно, чтобы там была сильная футбольная команда, потому что дети очень любят футбол. Поэтому мы и выбрали Урал, - рассказала мама трехлетнего Дениса и второклассника Максима Наталья Зайцева. - Мы ходим на футбол в "Юность". А на игры "Урала" мы настолько часто ходим, что и мёрзнем на стадионе, и жаримся на нем. И сын с отцом ходили на экскурсию на стадион и сидели на том месте, где сидел Месси. Дети в восторге. Мы здесь с самого начала, уже сделали тату, все в браслетах и брелоках, скоро пойдем на автограф к Мостовому", - рассказала мама юных спортсменов.

Наталья Зайцева с сыновьями на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

В 13.45 стартовало шествие футбольных фанатов ФК "Урал", в котором приняло участие более 600 человек.

Парад болельщиков ФК &quot;Урал&quot; на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Парад болельщиков ФК &amp;quot;Урал&amp;quot; на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

"Мы являемся истинными болельщиками футбольного клуба "Урал". Я постоянно езжу на выездные матчи, был в Грозном, потому что мне нравится команда "Урал". Я сам с Донецка, и у нас была команда с такими же цветами клуба. И когда в 2015 году я сюда приехал и увидел цвета "Урала", понял - ну это судьба. Я надеюсь, этот сезон мы откатаем нормально, выйдем в РПЛ и дальше будем посещать интересные красивые матчи", - рассказал заядлый болельщик Сергей Садовников.

Болельщик ФК &quot;Урал&quot; Сергей Садовников(2025)|Фото: Накануне.RU

Колонна прошла через весь парк до самой сцены, где уже в 14.00 состоялась официальное открытие, на котором выступил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Он подписал футбольный мяч, который будет храниться в ФК "Урал".

"Безусловно, футбол и футбольный клуб "Урал" - это визитная карточка Свердловской области. Это один из самых массовых видов спорта - 86 тыс. человек занимается футболом в нашем регионе. Но вместе с тем, мы действительно ждём победы нашего клуба "Урал". Прошедший год показал нам все прелести и невзгоды, которые могут существовать на футбольном горизонте. Но тем не менее, мы становимся сильнее. Футбольный клуб готов к сезону, более того, он готов побеждать с первого матча, но для этого нужна ваша помощь и ваша поддержка. Помните, что от нас с вами зависит игра любого матча ФК "Урал". Я предполагаю, что профессионалы, тонко разбирающиеся в футболе, находятся не на футбольном поле, а на трибунах. Удачи нам!" - сказал Рапопорт.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Затем сцену зажгла кавер-группа "Нелегалы", исполнившая всеми любимые хиты.

Кавер-группа &quot;Нелегалы&quot; на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

В 15.00 на сцену вышел долгожданный гость - футболист Александр Мостовой, который почти час делился своим профессиональным мнением о современном футболе, перспективах его развития и отвечал на вопросы, которые болельщики задали под мостом в Telegrame с анонсом мероприятия.

футболист Александр Мостовой на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

"В Екатеринбурге чувствуется футбольная атмосфера: и сегодня, и вчера, когда приехал, ко мне подходили, я давал автографы. Я ещё не был здесь на стадионе, не видел, какой он, но то, что мне говорят и показывали - он шикарный. Поэтому хотелось бы ещё увидеть стадион, и тогда я действительно смогу поставить точку или восклицательный знак и заявить: здесь - в Екатерине, футбол - это спорт номер один!" - сказал футболист.

После этого Мостовой раздавал автографы и общался с самыми преданными болельщиками, которые ещё за два часа выстроились к нему в очередь.

футболист Александр Мостовой на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

футболист Александр Мостовой на Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

Урал футбол фест(2025)|Фото: Накануне.RU

На этом программа не закончилась. В 18.00 состоялось награждение лучших игроков турниров, которые проходили на территории ЦПКиО весь день.

Ярким заключением стало выступление хедлайнеров фестиваля - группы "Блестящие".

Теги: Екатеринбург, ФК Урал, ЦПКиО, парк Маяковского, фестиваль, футбол


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети