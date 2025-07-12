12 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Мостовой напутствовал "Урал" на скорейшее возвращение в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой напутствовал "Урал" на скорейшее возвращение в Российскую Премьер-лигу, откуда клуб вылетел в позапрошлом сезоне.

Мостовой является звездным гостем "Урал Футбол Феста", который проходит сегодня в Екатеринбурге. Он провел автограф-сессию и принял участие в открытом интервью, фрагмент которого "Урал" опубликовал в своем Telegram-канале.

"Пожелание – чтобы на следующий год "Урал" вышел в Премьер-лигу. Чтобы не было этой неразберихи. Сами выходите, выигрывайте, добивайтесь, забивайте и все", - отметил экс-полузащитник сборной России.

Также Александр Мостовой признался, что лучшим нападающим считает бразильца Роналдо.

"Это космос!", - заявил "Царь".

Напомним, накануне на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза было принято решение, что "Оренбург" займет место "Торпедо" в РПЛ в сезоне-2025/26. Ранее московский клуб был исключен из числа участников Премьер-лиги "за попытку организации договорных матчей".

В "Урале" при этом заявляли, что были готовы играть в РПЛ после исключения "Торпедо".

Теги: Мостовой, Урал, Оренбург, Торпедо, возвращение, РПЛ


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Ранее 10.07.2025 15:57 Мск В ФК "Урал" готовы играть в РПЛ после исключения "Торпедо"

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