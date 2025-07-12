Лавров передал Ким Чен Ыну "самые горячие приветы" от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе КНДР Ким Чен Ыну приветы от Владимира Путина. Это произошло в ходе приема Лаврова у Ким Чен Ына.

"Президент передает вам самые горячие приветы, подтверждая приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. Очень рассчитывает на продолжение прямых контактов в самое ближайшее время", - цитирует министра ТАСС.

Сергей Лавров сейчас пребывает с визитом в КНДР. Сегодня он рассказал, что Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

Также в ходе визита стало известно, что Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение.