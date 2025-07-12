Прокуратура начала проверку после избиения детей с аутизмом в Уфе

Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в Уфе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре республики Башкортостан, в интернете выявлена публикация о том, что двое детей, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы. В ведомстве установят все обстоятельства и личности подростков.

Кроме этого, прокуроры дадут оценку сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также законным представителям детей в части надлежащего исполнения родительских обязанностей по их воспитанию.

"При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.