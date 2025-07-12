Беспилотник ВСУ ударил по спорткомплексу "Белгород Арена"

Беспилотники ВСУ атаковали два социальных объекта в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, один из БПЛА ударил по спорткомплексу "Белгород Арена", где проходили занятия. В результате произошло возгорание кровли. Пожарные на месте занимаются его ликвидацией.

В своих соцсетях губернатор опубликовал момент удара по "Белгород Арене".

Второй беспилотник атаковал здание другого социального объекта. Повреждены фасад и остекление. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

Накануне Владимир Путин поручил заняться восстановлением Белгородской, Брянской и Курской областей, пострадавших от обстрелов ВСУ.