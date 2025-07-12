Саудовская Аравия хочет сотрудничать с Россией по редкоземельным металлам

Саудовская Аравия заинтересована во взаимодействии с Россией в области редкоземельных металлов. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф.

"В прошлом году мы объявили, что наши запасы выросли с $1,3 трлн до $1,5 трлн, из которых часть – редкоземельные металлы. Мы считаем, что у нас есть хороший процент. Сейчас мы находимся на этапе большего понимания, поэтому нам нужно сотрудничество, попытка получить больше данных о наших запасах редкоземельных металлов и о типе металлов", - заявил саудовский министр в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что в арктической зоне России сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых: 95% платиноидов, 76% редкоземельных металлов, 27% нефти.

Также на этой неделе стало известно, что Россия и Саудовская Аравия совместно займутся фармацевтикой.