12 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

В мэрии Североуральска назвали даты, когда в городе восстановят водоснабжение

В администрации Североуральска назвали даты, когда в городе должна нормализоваться ситуация с водоснабжением. Также там рассказали о причинах ее возникновения.
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Еще 24 июня глава муниципалитета Светлана Миронова сообщила, что к ней поступает множество обращений по поводу перебоев с холодной водой – ее отсутствия или крайне слабого напора в некоторых частях микрорайона Южный. Тогда Миронова признала, что такие ситуации недопустимы, и заявила, что держит ремонт магистральных сетей на личном контроле. В местном "Водоканале" уверяли, что в течение двух-трех дней ремонт будет завершен, и водоснабжение микрорайона восстановится в полном объеме. Однако 9 июля жители Североуральска пожаловались, что воды как не было, так и нет, а подвоз питьевой воды не организован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, причин снижения давления в системе центрального водоснабжения две: это остановка насосно-фильтровальной станции (НФС) во избежание загрязнения воды, поступающей в систему водоснабжения с реки Вагран в связи с началом паводка и выявленные порывы в микрорайоне Южный по улицам Школьная и Островского, а также в Седьмом микрорайоне по улицам Павла Баянова и Маяковского.

"Проводятся ремонтные работы по устранению выявленных порывов на сетях водоснабжения (земляные работы, приобретение расходных материалов, чистка колодцев, подготовка траншеи, спайка труб ПНД). Плановое окончание работ – до 18 июля 2025 года", - рассказали в администрации.

Также проводятся работы по запуску насосно-фильтровальной станции: очистка водозаборного ковша, замена фильтрующего материала, ремонт задвижек и насоса. По данным мэрии, плановый запуск НФС состоится 20 июля 2025 года.

Как добавили в администрации, для обеспечения жителей водой в период ремонта в микрорайоне Южный функционируют 10 водозаборных колонок, все они исправны и доступны для использования. Также до полной стабилизации ситуации будет организован подвоз воды. График подвоза публикуется в группах администрации Североуральска в социальных сетях.

Напомним, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после долгих перебоев с водой в Североуральске. В администрации в ответ на вопрос Накануне.RU воздержались от комментариев, отметив, что "в СК предоставлена информация о ситуации".

Теги: вода, мэрия, даты, ремонт, Североуральск


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