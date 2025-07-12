Лавров: Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте

Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр, который сейчас находится с визитом в КНДР, отметил, что это же касается и предстоящих контактов.

"Они наверняка будут, когда и где – будет согласовано", - заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что КНДР в июле или августе может перебросить в Россию дополнительные войска для участия в СВО.