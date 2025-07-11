ВСУ нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Алешках Херсонской области

ВСУ нанесли варварский удар по пятиэтажному жилому дому в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канала.

На дом были сброшены две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Поисковые работы осложнены — в небе вражеские дроны. Информация по пострадавшим уточняется.

РИА Новости со ссылкой на Сальдо сообщают, что под завалами находятся десятки людей.

"Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей",