Адвоката Виталия Бережного, убившего маленькую тюменку, лишили статуса

Бывшего адвоката Виталия Бережного, убившего и изнасиловавшего маленькую Настю М. Елену Шихову лишили статуса. Информация опубликована на сайте Адвокатской палаты Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте сообщается, что статус Елены Шиховой прекращен.

По данным Минюста по Тюменской области, основанием стало нарушение профессиональной этики и закона об адвокатской деятельности.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашали. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты.

Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд, где впоследствии был вынесен обвинительный приговор. Бережному дали пожизненный срок.