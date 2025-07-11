11 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Иск "Роснано" против Чубайса суд рассмотрит в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы будет в закрытом режиме рассматривать иск "Роснано" к бывшему руководителю Анатолию Чубайсу, передает ТАСС. Хотя представитель ответчика протестовал, суд согласился удовлетворить ходатайство истца о закрытии заседания.

"Роснано" пытается взыскать с Чубайса и других менеджеров компании убытки в размере 3,8 млрд руб. и $20 млн. Истец попросил в качестве обеспечительной мере арестовать имущество ответчиков на 5,6 млрд руб. Суд согласился, хотя Чубайс и протестовал.

В июне этого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора компании "Пластик лоджик" Бориса Галкина. Мужчина обвиняется в растрате средств "Роснано" под видом создания гибкого планшета. Как считает следствие, с декабря 2011 года по март 2021 года Галкин, действуя в составе организованной группы, растратил около 6,7 млрд руб., "при этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки" в РФ.

В июне текущего года в Москве суд заочно арестовал ранее объявленного в розыск бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова. Также в розыск объявили главу роснановской "дочки" "Пластик Лоджик" Николая Тычилина.

Теги: роснано, анатолий чубайс, суд


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