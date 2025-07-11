В Арктике и на Дальнем Востоке создадут единую супер-ТОР

Для развития Арктики и Дальнего Востока планируется ввести единый преференциальный режим. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Он сказал, что проект единой супер-ТОР (территории опережающего развития) планируется представить на Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Затем будет внесен соответствующий законопроект.

Сейчас на Дальнем Востоке действуют четыре преференциальных режима: ТОР, Арктическая зона РФ, "Свободный порт Владивосток" и КОРФ (Курильские острова). Создано 18 ТОРов, резидентами которых являются 853 компании. Объем вложенных инвестиций оценивается в 3,7 трлн рублей. При этом любое расширение ТОР - длительный и сложный для инвестора процесс.

"Зачем мучить людей, которые хотят вложить деньги в Дальний Восток? Лучше иметь один единый такой супер-ТОР, который будет - весь наш Дальний Восток и Арктика. Это разумное естественное развитие существующих режимов", - сказал министр.

Он озвучил будущее требование минимального объема инвестиций в размере 10 млн рублей, чтобы создавались новые крупные предприятия.

В июне замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев заявил, что ведется работа по подготовке ключевой сессии на ВЭФ, посвященной преференциальным режимам; по ее результатам ожидаются поручения президента.

Как говорил президент РФ Владимир Путин, развитие Дальнего Востока и Арктики является приоритетом. Ключевая проблема в том, что эти территории очень слабо заселены, а люди уезжают.