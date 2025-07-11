Глава украинской разведки: "Перемирие заключить реально и не сложно"

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что о прекращении огня договориться реально, и сделать это не сложно. Он считает возможным прийти к соглашению задолго до конца 2025 года и хочет сделать это "как можно скорее".

"Реально ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет", – сказал Буданов в интервью Bloomberg.

По его словам, для заключения перемирия нужно участие минимум трех сторон: Украины, России и США. "И мы придем к этому", – считает Буданов.

Ранее в Москве сообщали, что ждут от Киева согласования даты третьего раунда прямых переговоров, также ждут от украинской стороны объявления даты в Стамбуле, где проходят переговоры.