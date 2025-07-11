Жители Сладковского округа продолжают поддержку земляков-участников СВО

Жители Сладковского округа продолжают поддержку земляков-участников СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Партия гуманитарной помощи доставлена в Тюмень комплексным центром социального обслуживания населения "Виктория".

"В нее вошли 22 маскировочные сети, нашлемники, одежда и продукты питания для госпиталя. Огромная благодарность нашим замечательным "серебряным" волонтерам, благодаря которым эта помощь стала возможной", - заявил глава Сладковского муниципального округа Александр Иванов.

Помощь бойцам жители Тюменской области оказывают на регулярной основе. В июне жители Казанского муниципального округа передали помощь для земляков-участников СВО

Гуманитарный груз доставил председатель Казанского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" Сергей Сазонов. Помощь собрана неравнодушными жителями муниципалитета.

Тюменец из добровольческого отряда специального назначения Барс-11 поблагодарил казанцев за поддержку.

В мае 29-й конвой с гуманитарной помощью был отправлен из Тюмени в зону СВО. 11 грузовых автомобилей-длинномеров, на которых загружено 30 автомобилей, в том числе две машины скорой помощи будут доставлены в 45 подразделений, в которых служат тюменцы, сообщил глава города Тюмени Максим Афанасьев.