Госдеп уволит более 1300 сотрудников

Из Госдепартамента США уволят более 1,3 тыс. сотрудников. Решение – часть плана кардинальной реорганизации, обнародованным администрацией Дональда Трампа.

Уведомления об увольнении разосланы 1 тыс. 107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в Соединенных Штатах на постоянной основе. Пострадавшие сотрудники дипломатической службы будут немедленно отправлены в административный отпуск на 120 дней, после чего они официально потеряют работу.

Для большинства пострадавших государственных служащих период увольнения составляет 60 дней, пишет Associated Press.