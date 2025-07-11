Новая партия техники отправлена из Костромской области на передовую СВО

Сегодня костромским десантникам на СВО отправили ещё 16 единиц необходимой техники - квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ. Эта техника помогает бойцам быстро добираться до любых участков, может передвигаться по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Мотоциклы сейчас - лучшее подспорье для штурмовых бригад.

«Очередная партия необходимого оборудования и техники отправится бойцам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, всё это будет востребовано. Впереди ещё много задач, которые нам предстоит решать в процессе специальной военной операции. И мы будем делать это столько, сколько необходимо», - подчеркнул Владимир Якушев.

«Как руководитель региона могу сказать, что действительно всё население региона включилось в помощь вооруженным силам. При этом особо отмечаю, что максимальная активность, максимальные результаты сегодня показывают именно члены партии «Единая Россия». В вопросах финансовой, материально-технической помощи, политической помощи, поддержки наших бойцов. Не случайно у нас здесь с вами Светлана Михайловна Кириллова, которая, с одной стороны, является членом партии, а с другой - по сути дела, она сегодня «мама» всех войск РХБ защиты страны и является руководителем женсовета войск. Поэтому слова признательности выражаю членам партийной организации и всем тем, кто максимально включен в эту деятельность», - сказал Сергей Ситников.

Член президиума генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что поддержка участников спецоперации - часть постоянной системной работы в Костромской области.

«Регион с самого начала занял чёткую позицию: быть рядом с теми, кто защищает страну. При поддержке «Единой России» регулярно оказываем адресную помощь полкам и помогаем семьям участников СВО на всех уровнях», - подчеркнул сенатор.

Администрация Костромской области совместно с благотворителями, региональным отделением «Единой России» проводит постоянную работу по обеспечению костромских полков дополнительной техникой и оборудованием. Всего с сентября 2022 года администрация региона совместно с фондом «Гордимся тобой» передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа.

Глава региона Сергей Ситников находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону СВО.

Также в Костромской области по поручению губернатора организовано обучение по управлению мотоциклами под руководством лучших тренеров по мотоспорту.

«От лица командования 331 полка, выполняющего задачи в районе специальной военной операции и от себя лично выражаю искренние слова благодарности за помощь и поддержку, которые вы оказываете на протяжении всего периода специальной военной операции. Мы постоянно ощущаем всестороннюю поддержку фонда «Гордимся тобой», созданного по инициативе губернатора и заместителя председателя Совета Федерации Николая Андреевича Журавлева. Сергей Константинович, наш сенатор, администрация ведут системно направленную работу в тесном взаимодействии с костромскими полками. Вопросы поставок техники, оборудования, имущества налажены. Помощь идет регулярно, четко, постоянно. Каждая сторона выполняет свою задачу. Мы на передовой, регион - в тылу. Вместе мы - единый фронт», - отметил врио командира 331 гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского ордена Кутузова полка Константин Ким.

Председатель женсовета войск радиационно-химической и биологической защиты Светлана Кириллова отметила, важность той помощи, которую Костромская область, все жители региона оказывают военнослужащим.

«Спасибо за помощь, которую оказывает Кострома, фонд «Гордимся тобой» и, конечно, губернатор Сергей Константинович и Николай Андреевич Журавлёв. Это те неравнодушные люди, которые помогают костромским военнослужащим, семьям. Каждый месяц ребята получают помощь. Все мы вместе приближаем Победу. От всех наших семей, от всех наших военнослужащих мы благодарим этих людей и Костромскую землю за такую помощь», - отметила Светлана Кириллова.

Бойцы-десантники также благодарят за новую технику, отмечая её важность на передовой.

«Техника нам необходима. Зарекомендовала себя с хорошей стороны. Перевозим боеприпасы, используем для снабжения, доставки», - поделился впечатлениями участник специальной военной операции Василий Варкударов.