В России удвоилось число задержек рейсов

За полгода в России число длительных задержек рейсов у авиакомпаний удвоилось. В 2023 году такое число рейсов было задержано за весь год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "АльфаСтрахования". В последнее время к таким факторам задержек как погода прибавились атаки беспилотников.

В январе-июне 2025 года число рейсов с задержкой больше часа выросло до 9,1% от всех рейсов В абсолютных числах задержаны 29,8 тыс. рейсов. В мае, когда из-за атак беспилотников случился настоящий коллапс, задерживался каждый десятый рейс.