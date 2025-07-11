Денис Паслер поднял размер премии молодым ученым на 100 тысяч рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поднял премии молодым ученым с 200 до 300 тыс. рублей. Соответствующий указ он подписал накануне, о чем сам рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня перед нами стоит важная задача по достижению технологического лидерства. Для этого нам необходимы молодые амбициозные люди и их прорывные идеи. Обсудили это, а также важнейшие тренды развития высшей школы, на которые нам предстоит опираться в будущем учебном году, на встрече с ректорами свердловских вузов", – написал врио губернатора.

В последний раз премии были проиндексированы в 2014 году.

Претендовать на премию может победитель в 20 номинациях конкурса 2025 года в возрасте до 35 лет. Ученый также должен иметь опубликованные работы фундаментального характера и научно-прикладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук.

За 21 год проведения конкурса лауреатами губернаторской премии стали 398 молодых ученых.