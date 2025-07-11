Автостоянку у ДИВСа закроют на время проведения Чемпионата России по боксу

С 15 по 23 августа в Екатеринбурге пройдет Чемпионат России по боксу, в связи с чем парковка у ДИВСа будет запрещена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Припарковать автомобиль будет невозможно 15, 22 и 23 августа с 00.00 до 22.00. Речь идет о парковке с нечетной стороны улицы Николая Никонова, между территорией Дворца игровых видов спорта и въездом на стоянку спортивного комплекса "Динамо". Исключением станет автотранспорт, аккредитованный федерацией бокса России.

Чемпионат России по боксу проводится в рамках госпрограммы "Спорт России", направленной на создание современной спортивной инфраструктуры, поддержку талантливых спортсменов и привлечение как можно большего числа россиян к регулярным занятиям физической культурой.

На ринге встретятся около 300 лучших спортсменов из более чем 60 регионов страны. Свердловскую область же представят чемпионы и призеры чемпионатов России и УрФО Александр Дорофеев, Евгений Ляшков, Дмитрий Фоминых, Захар Широков, Виталий Потапов и другие спортсмены.