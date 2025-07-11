В Москве заблокированы сайты по торговле животными, которых россиянам нельзя иметь дома

В Москве заблокированы сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома. Решение принял Люблинский суд.

Ранее с иском в суд обратился прокурор – он просил признать информацию запрещенной к распространению, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, который регламентирует содержание животных. В нём указано, какую живность россиянам содержать запрещено. В перечне – восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы.