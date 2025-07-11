Пекин и Вашингтон будут готовить дату для встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Пекин и Вашингтон хотят провести встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина. "Я думаю, что шансы [на проведение саммита] высоки. Нужно найти приемлемую для обеих сторон дату", - заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И в Куала-Лумпуре.

Рубио назвал переговоры с китайским коллегой "очень конструктивными и позитивными". Ранее Трамп назвал динамику взаимодействия с Китаем "действительно хорошей". Он также говорил, что хотел бы провести встречу с Си Цзиньпинем в этом году.

"Мы — две большие, могущественные страны, и всегда будут вопросы, по которым у нас нет согласия. Я думаю, что есть некоторые области потенциального сотрудничества", — цитирует Рубио Bloomberg.

Китайская сторона пока не комментировала эти заявления.