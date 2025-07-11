Гражданские жёны погибших на СВО бойцов не будут приравнены к законным супругам

В Госдуме разработаны поправки к законопроекту о возможности признавать супругами гражданских жён участников специальной военной операции, которые погибли на полях сражений. Часть социальных гарантий, положенных законным супругам, будет распространяться на гражданских жён скончавшихся бойцов.

Однако такие отношения не будут полностью приравниваться к браку. К правовым последствиям установленных судом фактических брачных отношений предлагается отнести наследование пережившим лицом в качестве наследника первой очереди, право на получение льгот и пенсий, пишет ТАСС.

В целом, концепция законопроекта была поддержана.