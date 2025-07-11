В Тюменской области завершили 58 инвестиционных проектов за полгода

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области успешно завершена реализация 58 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 7,3 миллиарда рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Среди наиболее значимых проектов - строительство распределительного центра OZON стоимостью 5,8 миллиарда рублей, расширение производства медицинских изделий на 300 миллионов рублей и организация нового производства бетона и инертных материалов с инвестициями 200 миллионов рублей.

Реализованные проекты охватили широкий спектр отраслей экономики, включая агропромышленный комплекс, общественное питание, обслуживание автотранспорта, производство строительных материалов, пищевую промышленность, медицинскую сферу и торговлю.

Параллельно в инвестиционный реестр региона за этот же период было добавлено 122 новых проекта с совокупным объемом финансирования 48,7 миллиарда рублей. Семь из них получили статус масштабных, что дает инвесторам право на получение земельных участков без проведения торгов. Эти проекты предусматривают создание около 300 новых рабочих мест при общем объеме инвестиций 4,9 миллиарда рублей.

Достигнутые результаты свидетельствуют о высоком инвестиционном потенциале Тюменской области и эффективной поддержке предпринимательской деятельности со стороны регионального правительства. Успешная реализация такого количества проектов в различных секторах экономики подтверждает стабильное развитие региона и его привлекательность для инвесторов.