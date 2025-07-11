В Нижневартовске суд рассмотрит дело IT-мошенников, похитивших 1,5 млн рублей

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение против организатора и четырех участников преступной группы, специализировавшейся на кибермошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По данным следствия, с июня 2024 по февраль 2025 года злоумышленники использовали вредоносные программы для доступа к банковским приложениям, личным кабинетам "Госуслуг" и другим конфиденциальным данным граждан.

Мошенники, обладая IT-навыками, рассылали вредоносные файлы под видом анкет для удаленного трудоустройства. После установки программы они получали полный контроль над устройствами жертв и похищали деньги.

Жертвами схемы стали более 40 россиян из разных регионов, а также 6 микрофинансовых организаций. Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. В ходе расследования были арестованы банковские счета подозреваемых. Им вменяют: распространение вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищение средств с банковских счетов (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.