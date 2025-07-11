На Кубани "накрыли" ячейку религиозной организации Украины

Двум 45-летним жителям Кубани вменили участие в деятельности украинской религиозной организации "Аллатра" (признана нежелательной и экстремистской, запрещена в России).

По версии ФСБ, два человека вовлекали жителей Краснодарского края в секту, убеждали последователей отдавать им деньги и отправляли собранные средства в адрес центрального подразделения. Также они распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.

Возбуждено уголовное дело, пишет РБК.