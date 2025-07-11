В Пермском крае в Каме утонул подросток

В Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе Камы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего при купании в заливе реки Камы.

Предварительно установлено, что в дневное время 10 июля 2025 года подростки купались в заливе реки Камы в Орджоникидзевском районе города Перми без присмотра взрослых. Во время ныряния в воду 12-летний мальчик утонул.

В настоящее время следователем территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия, отпрашиваются очевидцы, с целью установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.