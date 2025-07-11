11 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Пентагон: Пока противники производили миллионы дешевых дронов, мы погрязли в бюрократической волоките

Пентагон экстравагантно пропиарил новую директиву министра обороны США Пита Хегсета, в которой снимаются ограничения и запреты в части производства, закупок и использования беспилотников.

В аккаунте Пентагона в соцсети X (заблокирована в РФ) был опубликован видеоролик, в котором Хегсет призывает догнать и обогнать "противников" в производстве и применении БПЛА. Под песню "Enter Sandman" группы Metallica министр идет по лужайке перед зданием Пентагона, в какой-то момент дрон приносит ему документ, который Хегсет подписывает. Чиновник заявляет, что цель США – "доминирование в сфере БПЛА к 2027 году".

"Пока наши противники производили миллионы дешевых дронов, мы погрязли в бюрократической волоките. Теперь все изменится", - говорит Хегсет.

Директива предполагает наращивание производственной базы, поставка недорогих беспилотных систем в армию и массовое обучение военных работе с беспилотниками.

Одним из пунктов директивы является отмена положений 2021-2022 гг. о снижении закупок беспилотников и их компонентов у Китая. При этом поощряются и "местные инновации", в том числе закупка малых дронов у гражданских стартапов.

Теги: беспилотники, пентагон, пит хегсет


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