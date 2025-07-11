Бывших силовиков в Пермском крае оштрафовали за продажу конфиденциальных данных

В Пермском крае осудили группу бывших сотрудников правоохранительных органов, которые незаконно добывали и продавали конфиденциальную информацию, передает корреспондент Накануне.RU. Дело раскрыло УФСБ региона.

Как установило следствие, экс-сотрудники за деньги предоставляли данные о судимостях, банковских счетах, справках 2-НДФЛ, а также сведения о мобильных номерах и детализации звонков.

На основании материалов УФСБ Следственный комитет возбудил уголовные дела. Индустриальный и Ленинский районные суды Перми признали фигурантов виновными.

Их наказали штрафами от 350 до 600 тысяч рублей. Также бывших силовиков лишили права работать в правоохранительных органах и заниматься частной детективной деятельностью на срок от двух лет 11 месяцев до трех лет. Приговоры уже вступили в силу.