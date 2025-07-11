Экс-акционер завода в Соликамске Игорь Пестриков не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего совладельца "Соликамского магниевого завода" Игоря Пестрикова. Его апелляционная жалоба, как и представление прокуратуры, оставлены без удовлетворения, сообщает "Ъ".

В апреле 2025 года Соликамский суд признал Пестрикова виновным в организации покушения на растрату и растрате с использованием лицом своего служебного положения в особо крупном размере. В ходе следствия и суда установлено, что в период с мая по июнь 2022 года Пестриков похитил 250 млн руб. средств СМЗ под видом займа, а также организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале Соликамского магниевого завода на сумму 2,5 млрд руб. В связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось.

Суд назначил Игорю Пестрикову наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на два года и десять месяцев. Сам господин Пестриков в настоящее время находится за пределами РФ.