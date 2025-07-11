11 Июля 2025
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Фото: пресс-служба АО СЗ &amp;quot;РСГ-Академическое&amp;quot;

В Академическом районе Екатеринбурга появилось новое место для райдеров 

Накануне, в День семьи, любви и верности, в Преображенском парке Академического района состоялось открытие нового скейт-парка — современной площадки для катания на самокатах, скейтбордах и BMX-велосипедах. Проект реализован АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Скейт-парк площадью 1409 квадратных метров оборудован круговыми асфальтовыми дорожками с перепадами высот, двумя трамплинами, газонной зоной внутри "арены" и удобным въездом с прогулочной набережной вдоль пруда. Архитектура пространства рассчитана на выполнение как базовых, так и продвинутых трюков — от банни-хопов и олли до флипов, гриндов, тейл-випов и бэков.

Появление скейт-парка было анонсировано ещё в апреле 2024 года в ходе городского субботника с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тогда школьники, представители районной администрации, управляющей компании и основного застройщика подготовили площадку под строительство: очистили территорию, убрали мусор, почищены дорожки и рассыпали щебень.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

"Идея скейт-парка родилась по инициативе самих жителей: дети катались где придётся — под мостом, на лестнице у храма. Мы постарались быстро воплотить проект, чтобы у них появилось безопасное и удобное пространство, не мешающее пешеходам и родителям с колясками. Академический — это район, который строится вместе с жителями, и для них",- рассказал генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

На открытии скейт-парка профессиональные райдеры провели демонстрационные заезды и мастер-классы для начинающих спортсменов. Гости мероприятия увидели в действии возможности площадки и получили первые уроки от опытных инструкторов.

Проект скейт-парка стал частью долгосрочной стратегии развития комфортной городской среды в Академическом районе, где проживает большое количество семей с детьми и активной молодёжи. Ранее подобный спортивный объект — памп-трек — был открыт в квартале „Спутник-1“. Он сразу стал излюбленным местом у подростков.

Теги: райдер, скейт


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