Власти Североуральска перенесли День города из-за энтеровирусной инфекции

Праздничные мероприятия ко Дню города в Североуральске решено перенести из-за роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Переносится и концерт, хедлайнером которого должна была стать бывшая солистка группы "Комбинация" Светлана Кашина.

"В связи с предписанием Роспотребнадзора принято решение ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в Североуральском муниципальном округе. ️Праздничный концерт, посвященный Дню города, запланированный на 11 июля 2025 года, переносится. О новой дате и времени проведения мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что пока взрослые могут переносить инфекцию бессимптомно, в группе риска оказываются дети до 14 лет - особенно опасна инфекция для детей от 3 до 6 лет.

При этом власти города спешат успокоить местных жителей: в водопроводной воде Североуральска возбудитель ЭВИ не обнаружен, но меры профилактики соблюдать необходимо.

Напомним, в Североуральске уже второй месяц наблюдаются перебои с холодным водоснабжением. Жители возмущались в соцсетях и приглашали на чай представителей мэрии и "Водоканала", чтобы они "попили из грязной посуды".