СМИ: В Подмосковье массово останавливают грузовики для досмотра

В Подмосковье полиция досматривает грузовики. Сотрудники ДПС проверяют не только документы, но и грузовые отсеки автомобилей. По данным Telegram-канала Baza, силовики ищут (среди прочего) возможных перевозчиков беспилотников.

Источники канала сообщают, что проверки на дорогах идут уже несколько дней. На некоторых трассах организованы дополнительные посты, их усиливают полицейскими нарядами. Также, якобы, на усиленное дежурство переведены некоторые структуры МЧС.