11 Июля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Для таксистов снизят штрафы за отсутствие страховки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о системе штрафов для таксистов за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
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Для физических лиц предусматривается штраф от тысячи до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 25 тысяч, а для юридических лиц — от 30 до 40 тысяч.

Зампредседателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что изначально штрафы разрабатывались с ориентиром на крупные компании, поэтому там и предусмотрены штрафы до миллиона. Но для такси они были бы убийственными. Решено их снизить.

По данным Всероссийского союза страховщиков, на 19 июня 2025 года в России было оформлено менее 190 тысяч полисов ОСГОП. Притом что количество выданных разрешений на работу в такси превысило миллион. То есть страховку оформили менее 20% таксистов. Таким образом, порядка 80% машин такси не застрахованы, и пассажир не может рассчитывать на возмещение вреда здоровью или имуществу в случае ДТП. Договор оформляется на перевозчика, но застрахована должна быть каждая машина. Средняя стоимость полиса ОСГОП для такси составляет 3,4 тысячи рублей.

С 1 сентября 2024 года пассажиры такси имеют право на выплату по ОСГОП до двух миллионов рублей за вред жизни или здоровью, до 23 тысяч - за причинение вреда имуществу. Обращаться нужно в страховую компанию, оформившую ОСГОП водителю.

Теги: такси, штраф, страховка


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