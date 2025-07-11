11 Июля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Преподавателям важных дисциплин обещают повысить зарплату

Преподавателям вузов, которые обучают по направлениям, обеспечивающим "технологическое лидерство" страны, могут повысить зарплату. Об этом сообщила врио директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова во время обсуждения проекта Стратегии развития образования до 2036 года в Общественной палате РФ.

Было заявлено, что стратегию будто бы широко обсуждали, хотя эксперты говорят о профанации обсуждения. В результате появился большой документ из семи разделов. Замминистра просвещения Андрей Николаев сказал, что в стратегии особое внимание уделено системе профориентации и формированию интереса к инженерным специальностям.

Что касается зарплат, то они в основном невысокие, признала Тумакова. Увеличение планируется для тех специальностей, которые "нацелены на обеспечение технологического лидерства и суверенитета". Для остальных - "так или иначе". При этом существенного увеличения финансирования образования и науки на ближайшие годы бюджетом не предусмотрено.

Официально средняя зарплата преподавателей вузов в России составляет более 130 тыс. рублей, хотя по сообщениям из регионов реальные цифры в несколько раз меньше. Преподаватель мехмата МГУ Николай Волков говорит, что работа преподавателей на нескольких работах стала типичным явлением.

Теги: преподаватели, вузы, зарплата


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