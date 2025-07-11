В аэропорту Пулково ввели временную схему отправки рейсов

Росавиация ввела в петербургском аэропорту Пулково временную схему приема и отправления рейсов, она будет действовать в период с 8:45 до 9:45 мск, сообщили в ведомстве. "Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами", - говорится в сообщении Росавиации. Ранее там заявили об ограничении работы аэропорта на фоне атаки беспилотников.

"Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе", - сообщили в ведомстве.

Между тем, в самом Санкт-Петербурге глушат мобильный интернет. Комитет по информатизации и связи администрации города сообщил, что 11 июля на территории Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи.