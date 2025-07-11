Shot: В Подмосковье женщину убили и разрезали тело на 20 частей

В Подмосковье пенсионер якобы расчленил свою знакомую на 20 частей, разложил останки и захоронил их в мусорных контейнерах в разных местах.

Дело было в Электростали. 67-летняя Светлана приехала в гости к своему приятелю Сергею в конце мая. Они поссорились, во время разногласий женщина получила по затылку, она упала. Поняв, что знакомая погибла, мужчина решил замести следы: расчленил тело на 20 частей, упаковал всё в пакеты и контейнеры и вынес "мусор" спрятал в мусорные контейнеры в разных дворах.

Позже частии её тела нашли в СНТ "Машиностроитель". Экспертиза установила, что они принадлежали пропавшей. Предполагаемый убийца задержан и якобы признался во всём, пишет Shot.