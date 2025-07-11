Работать до 70 лет. Власти рассказали, как увеличить пенсию

Накануне в федеральных СМИ со ссылкой на Соцфонд было распространено сообщение о том, что пенсию можно увеличить почти в полтора раза очень просто - не оформлять ее по достижении пенсионного возраста, а подождать пять лет. То есть для мужчин это означает работу до 70 лет, для женщин - до 65.

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В этом случае величина пенсионного коэффициента вырастет на 45%, так как уход на заслуженный отдых через пять лет после наступления права на него стимулируется финансово. Средний размер пенсии в России составляет 24 тыс. рублей. Более объективной является медианная пенсия, но этих данных нет, хотя известно, что медианная зарплата меньше средней примерно в полтора раза. Это вызвано тем, что небольшое число богатых людей завышает среднюю зарплату. Для пенсии, вероятно, разница между медианной и средней меньше.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сказал RT, что "граждане, которые заинтересованы в получении более высокой пенсии и способны продолжать работу после достижения пенсионного возраста, получают реальную возможность значительно улучшить свое финансовое положение в будущем". Если есть силы работать, нужно работать и не подавать заявление на пенсию сразу по достижении пенсионного возраста. Чем дольше откладывать оформление пенсии (максимум можно на десять лет), тем больше будет потом пенсия.

Однако даже до 65 лет доживают лишь две трети мужчин, а до 70 лет - только половина. Сколько же людей не оформляют пенсию по достижении пенсионного возраста, власти не озвучивают.