Производитель электроинструментов Makita намерен усилиться на рынке России

Японский производитель электроинструментов Makita начал увеличивать ввоз в Россию своей продукции. Это случилось после резкого спада поставок, произошедшего на фоне начала специальной военной операции.

К осени этого года компания намерена восстановить часть выбывшего ассортимента. Официально Makita не покидала российский рынок, но из-за проблем с логистикой после начала военного конфликта на Украине снизила импорт, сократив в итоге свою долю в РФ с 20% до 1,5%.

Вернуть себе прежнее положение на рынке компании будет проблематично из-за высокой конкуренции, приводит "Ъ" мнение экспертов.