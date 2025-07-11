Парапланеристы упали в Братское водохранилище и погибли

Двое мужчин на параплане упали в залив Дондир Братского водохранилища во время выполнения прогулочного полета. ЧП произошло в одиннадцатом часу вечера.

По данным СКР, оба мужчины погибли. ВМСУТ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Telegram-канал "112" сообщил, что, по предварительной информации, оба погибших были сотрудниками МЧС.