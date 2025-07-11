В Югре мигрантов не подпустят к профессиям КМНС

Дептруда и занятости Югры подготовил проект постановления губернатора Югры. В нём говорится о расширении списка профессий, в которых нельзя будет работать мигрантам.

Документ установит запрет мигрантам работать в сферах, связанных с традиционным образом жизни коренных малочисленных народов Севера, а также курьерской деятельностью, сообщает департамент в своей группе "ВКонтакте".

Новые запреты для мигрантов, которые предложено расширить указанными поправками, начали действовать в Югре с 2025 г. Им запрещено работать курьерами, парикмахерами, нянями, сиделками, медиками, мастерами по ремонту обуви, бытовых приборов, электроники, одежды. Новые меры должны сохранить баланс трудовых ресурсов, способствовать трудоустройству россиян, повысить их благосостояние и снизить риски для здоровья, отмечается в пояснительной записке.