Трамп выделит Украине дополнительное оружие

Президент США Дональд Трамп впервые за свой второй президентский срок выделит Украине новое оружие, пишет Reuters. Пока что это были поставки, одобренные еще при его предшественнике Джо Байдене.

Оружие будет выделено из запасов Пентагона на общую сумму около 300 млн долларов, в него войдут ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности.

На днях Трамп сам сказал, что направит Украине новые партии оружия. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, Трамп согласился передать Киеву часть вооружения из списка Зеленского, который тот вручил во время саммита НАТО в Гааге в конце июня. Конкретное оружие не называется.

В окружении Трампа считают, что изменение его позиции является переговорной стратегией, а не разворотом в сторону Киева, пишет Semafor. Будто бы он не хочет продолжения военного конфликта, но дает понять, что готов к любому развитию событий.